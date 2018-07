On demande votre avis sur le maintien du changement d'heure

Cette décision fait suite à une résolution du Parlement européen adoptée en février dernier, mais aussi à des demandes de citoyens et de certains États membres.

La consultation sera close le 16 août prochain. "Il y aura alors deux possibilités: soit on n'introduit pas de changement, soit on abolit le changement d'heure dans l'ensemble de l'Union", a commenté un porte-parole de la Commission.

L'exécutif exclut en tout cas une situation où le changement d'heure serait maintenu dans certains États et non dans d'autres, en raison des perturbations que cette variation pourrait provoquer sur le marché intérieur.

Dans son questionnaire, la Commission énumère les motivations possibles d'un changement ou d'un maintien du système actuel: économie ou non d'énergie, impact ou non sur la santé humaine, sur les loisirs en soirée, sur la sécurité routière, sur le fonctionnement du marché intérieur (échanges transfrontaliers, organisation des transports, communications, etc.).

Elle demande aussi à l'internaute de choisir sa préférence, si le changement d'heure devait être supprimé, entre le passage à l'heure d'été de façon permanente (les horloges sont avancées d'une heure par rapport à l'heure d'hiver), ou le passage à l'heure d'hiver de façon permanente.

Quant à l'impact sur la santé humaine, un argument régulièrement avancé dans ce débat récurrent, "nous n'avons pas d'éléments concluants", note la commission.

C'est une directive européenne de 2001 qui règle le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été et inversement. Tous les États européens changent d'heure le dernier week-end de mars et le dernier week-end d'octobre.

Mais la (ré)introduction de l'heure d'été remonte en fait à 1977. Elle obéissait à un objectif d'économiser l'énergie, bien que l'efficacité soit contestée.

En Belgique, le MR a déposé une résolution à la Chambre sur le sujet, demandant une telle évaluation, en espérant à terme se passer du changement.

Le questionnaire en ligne de la Commission européenne est accessible en cliquant ici.