Leur vie est un feuilleton: Viktor Lazlo, notre Dame de Paris

Episode 1 - OÙ SI l'ON NE SAIT SI ON EST DE MARTINIQUE, DE BRETAGNE OU DE CAMPINE, ALORS AUTANT ÊTRE DE CASABLANCA

" Victor Laszlo ? " s'étonne Humphrey Bogart. " C'est la première fois que je vous vois impressionné ", lui rétorque le capitaine Renault. " Il a impressionné la moitié du monde ", se justifie alors " Bogey ", alias Rick Blaine, patron du Rick's Café Américain, à Casablanca. C'est là, à ce moment précis que cela s'est passé, " c'était pas l'année dernière, c'était pas à Marienbad ", mais c'est à ce moment précis qu'ils ont entendu ce nom pour la première fois. Sonia Dronnier, qui regarde ce soir-là Casablanca chez Lou Deprijck, ne sait plus qui précisément l'a lancée mais la conclusion a été : " Viktor Lazlo, voilà un bon nom ! Une fille qui porte un nom d'homme, cela interpelle. " Lou Deprijck, qui est déjà à ce moment-là un des plus grands filous de l'histoire de la variété, vient une fois encore d'inventer de toutes pièces un concept recyclant un mythe déjà bien usé. Difficile de trouver meilleure inspiration que celle du film de Michael Curtiz, tourné et oscarisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Considéré comme un des plus grands films de tous les temps, Casablanca est un mythe. Et tout n'y est que mythe et trompe-l'oeil : le couple que ne forment plus l'immense Bogart, incarnation paradigmatique du cinéma hollywoodien, et la jeune Ingrid Bergman, qui y devient une star mondiale ; le standard jazz As Time Goes By qui, contrairement à ce que tout le monde croit, n'a pas été écrit pour l'occasion ; la fameuse réplique " Play it again, Sam " qui, contrairement à ce que tout le monde prétend, n'est jamais prononcée de tout le film ; le noir et blanc sublime et l'ambiance moite du décor de carton-pâte de ce Casablanca d'opérette, protectorat français administré par Vichy, qui accueille nazis et fascistes dans le club tenu par un Américain aidant les réprouvés du Reich. Parmi eux, Victor Laszlo, résistant tchécoslovaque à l'annexion, qui est là pour gagner l'Amérique avec sa femme Ilsa Lund (Bergman).

