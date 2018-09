Leur vie est un feuilleton : Eric Zemmour, au féminin

Episode 1 - Où l'on comprend que c'est grâce à une femme que Zemmour a pu mener son combat contre le féminisme

Au téléphone, Eric Zemmour est catégorique : pas d'entretien, pas le temps. J'insiste. Quand je lui dis avoir été contactée par la production de Paris Première et que j'assisterais à l'enregistrement de l'émission Z & N, qu'il anime avec son complice Eric Naulleau, il compose : " Nous nous croiserons là... Peut-être. Je n'aurai que très peu de temps. Je ne comprends pas pourquoi Le Vif/L'Express veut me consacrer un portrait alors que je n'ai pas d'actualité. " Bref, ce journaliste ne conçoit de parler à la presse que lorsqu'il est en promotion. Et de conclure, un brin vieille France : " Bon courage pour votre article, Mademoiselle. " Le mercredi suivant, lorsqu'il déboule devant le public, tout sourire, tout charme dehors sous les projecteurs du studio, au deuxième étage du Palais des Congrès de Paris, je l'observe. J'ai en tête la question qui me tarabuste et motive mon enquête : comment en est-il arrivé à se muer en contempteur obsessionnel de la cause féminine ?

...