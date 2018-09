Les dirigeants de la France et du Benelux se retrouvent jeudi au Luxembourg

Le président français Emmanuel Macron et les dirigeants des trois pays du Benelux - le ministre-président Mark Rutte (Pays-Bas) et les Premiers ministres Charles Michel (Belgique) et Xavier Bettel (Luxembourg) - se retrouveront jeudi près de Luxembourg pour une réunion informelle de rentrée sur les grands sujets de l'actualité européenne, au château de Bourglinster.