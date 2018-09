Les dernières oeuvres des artistes : Tempête en Bretagne de Bernard Buffet

Nous sommes le 4 octobre 1999. Bernard Buffet vient de terminer sa sieste et s'apprête à rejoindre son atelier planté au milieu de sa propriété de 40 hectares perdue dans le sud de la France. Avant de la quitter, il dit à Annabel, son épouse et sa muse, qu'il aimerait qu'elle lui prépare une omelette aux herbes pour le dîner. Quelques heures plus tard, le peintre est retrouvé mort asphyxié dans le corridor de son atelier, la tête emballée dans un sac en plastique et dont sa célèbre signature recouvre toute la surface. C'est Annabel qui le retrouvera. Elle déclarera avoir ouvert le sac avec les petits ciseaux qu'il utilisait pour tailler sa barbe et expliquera qu'elle n'avait pas vu le visage de son mari aussi serein et souriant depuis longtemps.

...