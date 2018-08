La tristesse de l'homme loup: il est si difficile de vivre parmi les hommes

Marcos Rodríguez Pantoja a été abandonné en 1953 dans la Sierra Morena, une région désertique dans le sud de l'Espagne. À l'époque, il n'avait que 7 ans. L'âge tendre. Selon ses dires, il sera recueilli par une famille de loup qui va lui offrir refuge et protection. Avec personne à qui parler, il va progressivement perdre l'usage de la parole et se mettre à grogner et à hurler pour se faire comprendre. Ce n'est que 12 ans plus tard que la police le découvre drapé dans une peau d'animal. Il tente, en vain, de s'enfouir. Il a alors 20 ans. Lorsqu'on le "trouve", il semble n'avoir aucun problème d'apprentissage et ne montre aucun signe de retard mental. Pendant un an, des nones vont tenter de lui apprendre les rudiments de la vie en société. Mais la tâche est rude, car il est passé de l'enfance à l'âge adulte sans la moindre socialisation avec des semblables. Il n'avait jamais vu un film au cinéma, entendu la radio ou encore payé pour sa nourriture.

...