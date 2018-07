La popularité de Macron pas trop touchée par l'affaire Benalla

Si ce recul ne s'avère pas significatif, puisqu'il se situe dans la marge d'erreur, il porte à onze points l'érosion cumulée de la proportion de Français satisfaits de l'action du chef de l'Etat depuis le mois de janvier.

L'analyse plus détaillée des réponses des personnes interrogées laisse supposer que l'affaire Benalla a joué.

La cote de popularité du chef de l'Etat atteignait 41% dans la vague du 18-19 juillet, avant les révélations du Monde, mais est passée à 37% dans la vague réalisée cette semaine, du 25 au 27 juillet. La cote de popularité du premier ministre français, Edouard Philippe, est également au plus bas depuis sa nomination, à 41%, avec un recul d'un point par rapport au mois de juin.

Ce sondage a été réalisé en ligne du 18 et 27 juillet auprès d'un échantillon de 1981 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Pour un échantillon de cette taille, la marge d'erreur pour des résultats de 40% est de plus ou moins 2,2 points, précise l'Ifop.