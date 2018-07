L'Europe étouffe (en images)

La sécheresse s'accentue et le thermomètre continue de grimper un peu partout en Europe cette semaine. "Une météo extrême, avec des températures record et des vagues de chaleur, sécheresses et précipitations désastreuses a marqué la première partie de l'été dans l'hémisphère nord", explique l'Organisation météorologique internationale.