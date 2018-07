Jérémie Renier : Pied au plancher

La scène se déroule dans une rue pavée du centre-ville, une arrière-maison considérée comme l'une des plus vieilles de Bruxelles ; jadis un restaurant, aujourd'hui un bar à cocktail : Le Vertigo. Il appartient à Jérémie Renier et à deux de ses amis, dont l'un l'est depuis l'enfance. Un vieux pote, comme l'attaché de presse qui vous prie d'excuser le retard de Jérémie. " Un quart d'heure tout au plus ", signale-t-il, navré mais sans paraître véritablement étonné. D'ailleurs, il faut nous réjouir que le rendez-vous n'ait pas été annulé : " Avec lui, tout est possible. Surtout quand les interviews durent plus de vingt minutes. C'est pas son truc, parfois il peine à entrer dedans, parfois il n'arrive plus à en sortir ", confie-t-il mains plongées dans son caban, guettant sans conviction l'arrivée de la star de cinéma à travers les petits vitraux ailés de plomb.

...