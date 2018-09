Italie: 50 des 144 migrants du Diciotti ont disparu

Ces migrants "avaient tellement besoin de protection, d'un toit et d'un couvert qu'ils ont décidé de s'en aller et de disparaître", a raillé le ministre, patron de l'extrême droite italienne, sur Facebook.

"C'est la énième confirmation que tous ceux qui arrivent en Italie ne sont pas 'des squelettes qui fuient la guerre et la faim'", a-t-il ajouté, en raillant: "Mais je n'étais pas sensé les avoir séquestrés?".

Secourus dans la nuit du 15 au 16 août par le Diciotti, ces migrants sont restés bloqués 10 jours sur le pont de ce navire des garde-côtes italiens, face au refus de M. Salvini. M. Salvini et son chef de cabinet font pour cela l'objet d'une enquête pour "séquestration de personnes" et "abus de pouvoir" ouverte par le parquet d'Agrigente (Sicile).

Le patron de l'extrême droite italienne avait finalement accepté le débarquement de 29 mineurs sur pression de la justice, puis des 144 majeurs après un accord avec l'Irlande, l'Albanie et l'Eglise catholique italienne, qui s'était engagée à prendre une centaine de personnes en charge.

Accueillis par l'Eglise

Les migrants accueillis par l'Eglise sont arrivés la semaine dernière dans un centre d'accueil de Rocca di Papa, d'où ils devaient être répartis cette semaine entre plusieurs diocèses.

Conformément à la loi, les migrants sont libres de leurs mouvements dans ces centres. Mercredi, le pape François a envoyé son aumônier, Mgr Konrad Krajewski, apporter sa bénédictions aux migrants de Rocca di Papa, et fait livrer 20.000 glaces dans ce centre et dans divers lieux d'accueil pour les plus pauvres de la région de Rome, a annoncé le Vatican.

Réagissant à la disparition de 50 migrants, Giorgia Meloni, présidente de Fratelli d'Italia (extrême droite), a demandé sur Twitter: "Si un seul d'entre eux commet un délit, qui en sera responsable ? Stop à l'immigration incontrôlée et blocage naval immédiat".

A l'exception d'un petit nombre de Somaliens, Syriens, Soudanais et Comoriens, une grande partie des migrants du Diciotti étaient Erythréens, des ressortissants qui rechignent en général à demander l'asile en Italie, même s'ils ont toutes les chances de l'obtenir.

Ainsi depuis le début de l'année, plus de 3.000 Erythréens sont arrivés par la mer en Italie mais moins d'un millier y ont déposé une demande d'asile, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. Beaucoup d'Erythréens préfèrent essayer de gagner l'Allemagne, la Suède ou encore le Royaume-Uni, malgré les contrôles drastiques aux frontières française, suisse et autrichienne et les accords de Dublin, qui obligent à déposer leur demande d'asile dans le premier pays européen atteint.