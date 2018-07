Discours, chants et bain de foule pour Carles Puigdemont à Waterloo

Devant l'immeuble rebaptisé "Casa de la Repùblica", Carles Puigdemont et ses compagnons ont ensuite hissé un drapeau européen et un drapeau catalan, après une demi-heure de discours marqués par les applaudissements de soutien de plus de 150 personnes. Carles Puigdemont est ensuite sorti de la propriété pour un petit bain de foule durant lequel il a salué ses supporters et s'est notamment prêté au jeu des selfies.

L'ensemble des discours se sont tenus en catalan, à l'exception de celui de l'avocat de Carles Puigdemont. En anglais, après avoir commenté la décision prise en Allemagne qui reconnait la nature pacifique du mouvement d'indépendance de la Catalogne, l'avocat a notamment réclamé de la part du gouvernement de Pedro Sanchez une reprise des discussions après libération immédiate de "neuf personnes pacifiques entièrement innocentes".

"Je n'ai pas de doute, j'assiste à la naissance d'une nation", a également indiqué l'avocat en suscitant les applaudissements nourris des supporters catalans réunis à Waterloo. A la fin de son discours qui a duré environ cinq minutes, Carles Puigdemont a également réclamé que soient libérés ses compagnons de lutte, citant nommément chacun de ceux qui sont actuellement toujours derrière les barreaux.

Après avoir hissé les drapeaux européen et catalan devant la villa de la rue de l'Avocat, les intervenants se sont avancés à l'entrée de la propriété pour reprendre en choeur avec leurs supporters un chant catalan. Carles Puigdemont est ensuite sorti pour un bain de foule de plusieurs minutes, prenant le temps de discuter avec ses supporters et de se prêter au jeu de nombreux selfies.