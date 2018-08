Des F-16 belges et des Eurofighter allemands pour protéger l'espace aérien balte

La Belgique et l'Allemagne succèderont début septembre et pour une durée de quatre mois au Portugal et à l'Espagne dans la mission de défense aérienne assurée par les aviations des pays de l'Otan depuis 2004, a-t-on appris de sources militaires alliées.