Départs et retours de vacances : des embouteillages quasiment impossibles à éviter

En Belgique, le trafic sera dense sur l'E40 Bruxelles-Ostende et l'E17 Anvers-Gand vendredi soir et samedi pour les Belges sur la route des départs et le dimanche soir pour ceux qui reviennent de vacances, selon les prévisions de la VAB.

En France, le trafic sera difficile pour les départs en vacances vendredi tandis que les retours ne devraient pas connaître de difficulté particulière. Samedi sera une journée exceptionnement compliquée d'après Bison Futé, le centre national français d'information routière. Des embouteillages sont notamment attendus sur l'A7 dans la vallée du Rhône de 4 heures à 16 heures, l'A71 à hauteur de Clermont-Ferrand entre 7 heures et 15 heures, sur l'A9 le long de la Méditerranée entre 6 heures et 17 heures et, de 10 heures à 17 heures, sur l'A10 autour de Bordeaux. Dimanche sera le jour idéal pour le retour des vacances bien que quelques difficultés persistent pour les départs dans l'est de la France.

En Allemagne, les habitants du Bade-Wurtemberg et de Bavière, deux des trois Länder les plus peuplés d'Allemagne, débutent leurs vacances d'été ce week-end. La circulation sera donc extrêmement laborieuse en raison du classement "rouge" des routes dès vendredi midi jusqu'au dimanche où l'alerte passera à l'"orange", selon Touring.

En Autriche, le VAB prévoit un trafic particulièrement dense samedi aux passages frontaliers avec l'Allemagne (B179 Fernpassstrasse), sur l'A10 Salzbourg-Villach à Flachau et sur l'A11 en direction de la Slovénie.

De nombreux vacanciers traverseront la Suisse en direction de l'Italie ce week-end. Les embouteillages se produiront souvent très tôt le matin et pourront atteindre plus de deux heures d'attente, d'après les prévisions du VAB.