Début des embarras de circulation sur la route des vacances

Les routes belges sont déjà bien chargées vendredi après-midi alors que le week-end s'annonce encombré en Europe. Plus de 200 kilomètres d'embouteillages sont déjà comptabilisés en début d'après-midi, indique l'organisation de mobilité flamande VAB. Cela annonce une heure de pointe en soirée très dense autour d'Anvers et de Bruxelles ainsi que vers et depuis le sud du pays et la Côte.