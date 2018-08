Brexit: comment le Royaume-Uni se prépare au "no deal"

Comment le Royaume-Uni compte réagir si le Brexit s'effectue sans accord préalable avec l'Union européenne ? Si l'option du "no deal" n'est pas le cas de figure souhaité par les Britanniques - ni par les Européens-, les discussions chaotiques avec l'UE les poussent à néanmoins s'y préparer. C'est pourquoi le gouvernement britannique vient de publier 25 notes techniques sur le sujet. Le but : éviter, atténuer ou gérer le risque de toute perturbation potentielle à court terme. Ces notes indiquent la marche à suivre, aux citoyens et aux entreprises, en cas d'absence d'accord. Au total, 80 notes de ce type sont prévues d'ici le mois de septembre.

...