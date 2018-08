Avec le départ de Hulot, le bilan environnemental de Macron en question

Cette démission "dit à la société que le gouvernement ne fait pas grand chose" sur le terrain de l'écologie, analyse Daniel Boy, chercheur au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof).

Analyse confirmée par les résultats d'un sondage réalisé mardi par Odoxa pour Le Figaro et FranceInfo: 88% des personnes interrogées partagent le sentiment de Nicolas Hulot que l'écologie n'est pas la priorité du gouvernement tandis que 55% voient sa démission comme une "mauvaise chose" pour la France.

Peu disert sur l'écologie pendant sa campagne éclair, M. Macron avait fait naître l'espoir d'une politique plus "verte" en nommant en mai 2017 le très populaire Nicolas Hulot au poste de ministre de la Transition écologique.

Très courtisé par tous les politiques, l'ancien animateur et aventurier du bout du monde de l'émission de télévision Ushuaïa, avait jusqu'alors toujours décliné les maroquins ministériels.

Mais il a dit "oui" à Emmanuel Macron, dont il n'avait pas soutenu la candidature, en lui donnant le bénéfice du doute. "Il faut regarder si (sa) conversion (à l'écologie) est cohérente, sincère, crédible ou pas".

"Peser de l'intérieur, c'est un pari qui n'a pas la garantie d'être gagné mais qui mérite d'être tenté", l'avait soutenu Pascal Canfin, directeur général du WWF France.

Militant écologiste de longue date, Nicolas Hulot n'ignorait rien des difficultés qui l'attendait, dans un pays aux puissants lobbies agricoles et industriels et qui tire 75% de son électricité de ses centrales nucléaire.

Ces 20 dernières années, treize ministres de l'Ecologie se sont succédé à ce poste surnommé "le ministère de l'Impossible" par son premier titulaire Robert Poujade, dans les années 70.

Si quinze mois après sa nomination, Nicolas Hulot a enregistré des victoires comme l'abandon de la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes (ouest), ou la fin programmée de l'exploitation des hydrocarbures en France, il a aussi connu de nombreuses déceptions.

Il a notamment dû se résigner au report de l'objectif de ramener la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% en 2025 ou à l'entrée en vigueur provisoire de l'accord de libre échange UE-Canada (Ceta).

Autre grande déconvenue: la fin, d'ici à 2021, du glyphosate, principe actif de pesticides et cancérogène probable, ne sera pas inscrite dans la loi française.

"Il y a urgence"

Malgré le volontarisme affiché par Emmanuel Macron pour défendre l'accord de Paris sur le climat, dénoncé par le président américain Donald Trump, son ministre a jugé que le compte n'y était pas.

Dans les faits, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse en France en 2017, et le pays risque de manquer ses objectifs climatiques d'ici 2023, pointait en juillet un document de travail du ministère de l'Ecologie.

"Nous faisons des petits pas, et la France en fait beaucoup plus que d'autres pays, mais est-ce que les petits pas suffisent... la réponse, elle est non", a lancé Nicolas Hulot mardi.

Et le ministre de déplorer l'absence de moyens, de "réponses" satisfaisantes, dès qu'"on rentre sur des choses très concrètes", qu'il s'agisse de rénover les immeubles passoires thermiques ou de nommer les réacteurs nucléaires à fermer.

Pris de court par une démission annoncée inopinément à la radio, le président Macron a défendu son bilan, reprochant à demi-mot à son bouillant ministre un excès d'impatience.

"En 15 mois, ce gouvernement a fait plus qu'aucun autre dans la même période sur ce sujet", a affirmé Emmanuel Macron en citant la fermeture de centrales à charbon, les engagements sur les hydrocarbures ou sur la trajectoire énergétique.

"C'est un combat qui ne se fait pas du jour au lendemain. Il implique de se confronter au réel", a-t-il tancé.

"Pour Nicolas Hulot les choses ne vont pas assez vite, mais il ne mesure pas la différence entre l'urgence écologique et la gestion du temps de l'action gouvernementale dans une économie mondialisée", a renchéri le sénateur François Patriat, du parti présidentiel La République en Marche (LREM).

"On me dit 'prends ton temps, sois patient', mais ça fait trente ans qu'on est patient. Trente ans qu'on laisse les phénomènes se dérouler, ils sont en train de nous échapper", a rétorqué le ministre démissionnaire en avertissant: "Il y a une telle urgence".