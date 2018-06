Vingt-et-un sites de baignade wallons ouvriront ce vendredi pour tout l'été

Vingt-et-un sites officiels de baignade en plein air seront ouverts au public cet été en Wallonie, et ce dès vendredi. Quatre zones sont fermées pour cause de réhabilitation et d'aménagement, tandis que huit sont interdites en raison de la qualité insuffisante de l'eau, annonce le ministre wallon de l'Environnement Carlo Di Antonio.