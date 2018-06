Une centaine de nouvelles espèces d'animaux et de plantes découverte à Lommel

La construction d'un vaste parc de panneaux solaires d'environ 100 hectares est prévue sur ce site. Natuurpunt et l'ASBL Levend Zand (sable vivant) ont dès lors organisé un week-end de la biodiversité à cet endroit. Des experts ont scruté le domaine et son sol afin d'avoir une meilleure vue de la faune et de la flore présentes sur place.

Au total, quelque 100 nouvelles espèces ou espèces rares ont été recensées, dont une plante grimpante jaune, deux fourmis noires ou encore des souris comme des campagnols et des musaraignes. Natuurpunt parle d'un vrai succès.