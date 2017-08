"Un arbre ne voterait pas à droite, car ces partis sont d'une façon ou d'une autre pour l'égoïsme"

Epargner les forêts, est-ce mettre fin à la valorisation économique du bois ?

C'est un malentendu fréquent. Je ne suis pas contre l'utilisation du bois. Je vois les choses de manière plus équilibrée. On peut produire du bois, mais à partir de l'arbre mûr uniquement. Ensuite, il nous faut des zones protégées où l'homme n'intervient pas du tout, des Schutzgebiete. Il en manque dans toute l'Europe. Les forestiers et les administrations affirment qu'en décapant les forêts, ils servent l'environnement. Foutaises ! C'est comme un producteur de maïs qui prétendrait qu'il protège l'environnement ! Travailler plus écologiquement dans la forêt, nous le faisons avec des hommes et des chevaux, pas avec des machines.

...