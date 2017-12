Triste record: le nombre d'espèces animales et végétales menacées n'a jamais été aussi élevé

Le nombre d'espèces animales et végétales menacées a atteint un nouveau record en 2017, indique mercredi le WWF dans son bilan annuel. Les pangolins (petit mammifère insectivore présent en Afrique et Asie), les koalas et les hippocampes sont parmi les plus en danger.