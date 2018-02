Transfert d'éléphants (en images)

Ce transfère des éléphants du Ranch de Solio dans la région du Mont Kenya vers le Nord du Parc de Tsavo, dans le comté de Taita Taveta, va coûter 6 millions de dollars.

Les responsables de la faune au Kenya ont lancé une opération de relocalisation pour 30 éléphants mercredi, ajustant les colliers de surveillance sur les animaux endormis avant d'utiliser des grues pour les placer sur des camions.

Le Kenya compte plusieurs milliers d'éléphants, menacés par les braconniers et la perte d'habitat. Mais ils envahissent et détruisent les cultures lorsqu'ils passent d'un parc à un autre. De quoi créer des tensions les villageois qui comptent sur leurs récoltes pour nourrir leurs familles. "Dans le cadre des efforts visant à réduire les conflits homme-faune, nous déplaçons certains éléphants du ranch de Solio à Tsavo", a déclaré Najib Balala, secrétaire du cabinet kenyan du tourisme, qui a assisté à l'événement.

Le ranch et la région environnante de Lamuria, qui abrite environ 300 éléphants, font partie d'un couloir de migration pour les pachydermes entre les parcs dans les chaînes de montagnes du Mont Kenya et Aberdare. Une clôture de 400 km dans la chaîne d'Aberdare et une autre de 200 km dans la chaîne du Mont Kenya sont quelques-unes des stratégies déployées par les responsables de la faune pour juguler le conflit homme-faune, a ajouté M. Balala.