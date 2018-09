"The Ocean Cleanup" va nettoyer le vortex de déchets dans le Pacifique (vidéos)

Un énorme "extracteur" de plastiques du projet "The Ocean Cleanup" (nettoyer les océans) se dirige vers l'Océan Pacifique où des millions de kilos de déchets se sont agglomérés, pour former ce que l'on qualifie de "septième continent", composé uniquement de plastiques. Ce vortex de déchets est nocif pour la faune et la flore. Le système, inventé par le Néerlandais Boyan Slat, âgé de 24 ans, utilise les forces océaniques naturelles pour attraper et concentrer le plastique.