Purifier l'air en pédalant: le nouveau challenge de "Smog Free bicycles"

Le designer néerlandais avait déjà surpris le monde en 2015 avec sa " Smog Free Tower", un grand purificateur d'air extérieur de 7 mètres de haut sur 3.25 mètres de large. Il aspire l'air ambiant grâce à un procédé d'ionisation positive pour le purifier et ensuite le relâcher dans l'atmosphère. En plus que d'être extrêmement écologique (l'aspirateur ne nécessite pas plus d'énergie qu'une bouilloire), cet aspirateur capture au passage les particules fines les plus dangereuses. Il absorbe environ 30 000 mètres cubes par heure, et peut débarrasser l'air dans un périmètre de 20 mètres (dans un espace ouvert) de 45% de PM10 et de 25% pour le PM2.5. La Tour a été installée à Pékin en 2016.

Né en 1979, Daan Roosegaarde est un penseur et un designer explorant les relations entre les individus, l'espace et la technologie. Il a créé son studio en 2007 dans lequel il travaille avec son équipe. Pour lui, le design ne se résume pas à créer une nouvelle chaise ou d'autres meubles. Il veut que cela contribue à un monde meilleur. Ce designer veut en effet que les individus fassent non pas partie des problèmes liés à l'environnement, mais partie de la solution. "Sur le vaisseau spatial "Terre", nous sommes les membres de l'équipage et non les passagers".

Le projet "Smog Free Bicycles" tire son inspiration du workshop "Free Smog" qui s'était tenu à Beijing en 2013. Cela a amené le professeur Yang, de l'université de Tsinghua et de l'artiste Matt Hope à se rencontrer. Leurs idées innovantes ont donné une nouvelle impulsion au projet de Roosegaarde, en proposant un vélo pouvant nettoyer l'air pollué. Le vélo sera équipé du même système que la Smog Free Tower, permettant de rejeter un nuage d'air sain autour du cycliste. C'est une idée innovante quand on sait à quel point il est déconseillé de faire du sport lorsque la pollution est visible. Le projet contribue donc à populariser un moyen de transport "ecofriendly", tout en améliorant la qualité de l'air et réduisant les problèmes liés au trafic.

Le designer néerlandais espère que le projet sera adopté par la Chine, dont les programmes de bike sharing tels que "Mobike", "Ofo" ou "Bluegogo" gagnent en popularités. Ces vélos ne vont bien sûr pas résoudre le problème de la Chine, mais peuvent jouer un rôle important de sensibilisation de la population en ce qui concerne la création de villes plus vertes.

En 2015, plus de 300 villes chinoises ont échoué au test de qualité de l'air selon Greenpeace. 1,6 million de personnes meurent chaque année en Chine à cause de la pollution.

Chloé de Radzitzky