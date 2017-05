"Premiers signaux positifs pour une belle année des guêpes"

"Si les choses se poursuivent ainsi, on peut s'attendre à voir de nombreuses guêpes pendant la deuxième partie de l'année", explique le chercheur. "Mais il est également possible qu'il pleuve beaucoup et que le temps se rafraîchisse en juin et juillet, ce qui remettrait tout en question. Il est toujours difficile de faire un pronostic. Mais si nous comparons la situation avec celle de l'année passée, qui avait connu un début de saison très mauvais, nous constatons qu'il y avait alors beaucoup moins de guêpes en août. Le lien avec la météo est établi." D'autres facteurs jouent également, notamment la présence d'insectes de proie dont le pic est lié à la croissance des plantes, par exemple.

Les guêpes sont actuellement dans la phase de construction des nids, la présence de nourriture est dès lors importante pour une augmentation de la population. "Au printemps, les reines qui ont survécu à l'hiver commencent à bâtir leur nid afin d'y déposer leurs oeufs. La reine nourrit alors les larves avec la viande d'autres insectes, ce qui constitue une phase critique." Le quotidien Het Laatste Nieuws écrit lundi que les signalements de reines ont quadruplé aux Pays-Bas par rapport à la moyenne des quatre dernières années.