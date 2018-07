Pourquoi vous devriez vraiment arrêter de faire la vaisselle à la main

Inventé il y a 150 ans, le lave-vaisselle fait partie des objets courants de la maison, au même titre que les réfrigérateurs et le four. Mais si ces machines ont évolué au fil des décennies, il reste courant de penser que faire la vaisselle à la main est plus économique et hygiénique. Or, il n'en est rien, selon le SciencePost. Il est temps de laisser "le lave-vaisselle faire son travail", affirme le Consummer Reports.

...