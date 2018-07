Plus de 2,3 millions de portables inutilisés en Belgique

Plus de 2,3 millions de portables sont inutilisés et traînent dans les tiroirs des Belges, indique mardi dans une enquête réalisée par Gfk, Recupel, l'association qui se charge de la récolte et le recyclage d'appareils électriques et d'ampoules. L'an dernier, il y avait environ 14,5 millions de téléphones portables en Belgique soit une moyenne de trois par ménage.