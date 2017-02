Pics de pollution à Bruxelles: Ecolo distribue des tickets de transport public aux automobilistes

Une quinzaine de militants et membres du parti Ecolo se sont donnés rendez-vous au Carrefour Art-Loi, ce vendredi matin. Objectif de l'opération : sensibiliser les automobilistes au problème de la pollution de l'air. Il faut dire que ce jeudi, le seuil d'information des particules fines a été dépassé dans les trois régions, pour la troisième fois cet hiver.

"À Bruxelles, on voit que les pics de pollution se succèdent sans que la région n'active quelque mesure que ce soit", peste Zakia Khattabi, co-présidente du groupe Ecolo. Avant d'ajouter :"nous avons donc décidé qu'il était temps d'inviter les automobilistes, et beaucoup sont seuls dans leur voiture, à privilégier d'autres alternatives". D'où, cette distribution de tickets de transports en commun. Même si pour elle, "le but n'est pas de culpabiliser les automobilistes, mais plutôt de les sensibiliser".

Cette opération a lieu quelques jours seulement après la publication d'un rapport alarmant de la Commission européenne, "La Belgique est le pays d'Europe le plus embouteillé au niveau des heures perdues ou des retards, en particulier autour d'Anvers et de Bruxelles", peut-on lire dans ce document.

Pour Arnaud Pinxteren, député bruxellois, deux solutions s'offrent à la Belgique pour remédier à ce problème. D'abord, "il y a des mesures urgentes à prendre, c'est-à-dire la mise en place de la gratuité des transports en commun en cas de pic de pollution". Ensuite, il estime qu'il faut agir structurellement :"les solutions proposées actuellement, comme le RER pour 2030 ou du métro à l'horizon 2040 ne sont pas suceptibles de donner une réponse assez rapide au problème de santé public. Il faut donc trouver des solutions rapides, efficaces et confortables pour offrir des alternatives aux automobilistes".

Pour rappel, l'Agence européenne pour l'environnement estimait, en 2016, que les particules fines sont en cause dans 12.000 décès prématurés chaque année en Belgique.

G.S