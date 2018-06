Mobilisation pour sauver la Méditerranée du plastique

L'association compile une série de données scientifiques alarmantes, dans un rapport publié vendredi : la mer Méditerranée concentre un niveau record de "micro-plastiques", ces miettes de moins de 5 millimètres, qui empoisonnent toute la chaîne alimentaire jusqu'à menacer la santé humaine. Au total, "la concentration de micro-plastiques est presque quatre fois plus élevée" dans cette mer quasi fermée que dans les "continents" de déchets plastiques repérés dans les océans, souligne le WWF. La faute à l'omniprésence du plastique dans la vie quotidienne, et au recyclage de seulement un tiers des déchets plastiques en Europe.

Pour changer la donne, l'ONG plaide pour un accord international contraignant pour réduire les rejets plastiques ou encore la lutte contre le matériel de pêche "fantôme", abandonné dans l'eau. Au niveau des pays riverains, le WWF appelle à booster le recyclage et la collecte des déchets, au nord comme au sud, à interdire tous les sacs plastiques à usage unique et l'ajout de micro-plastique, par exemple dans les détergents ou les cosmétiques, d'ici 2025.

L'industrie doit développer des alternatives "recyclables ou compostables" aux plastiques, et produire à partir de matières renouvelables et non plus de dérivés du pétrole. "L'industrie du tourisme (...) devrait éviter d'utiliser des articles en plastique à usage unique tels que sacs, bouteilles, bouchons ou pailles", estime le rapport.

L'association prône également une chasse au plastique à l'échelle individuelle : préférer le fil dentaire biodégradable, les peignes et pinces à linge en bois, les éponges en cellulose, la vaisselle en céramique, les bouteilles en verre, les serviettes en coton, ou encore les tapis de yoga en fibre de bambou.

D'une manière générale, acheter en vrac ou au poids et ne pas jeter ses déchets n'importe où contribueront à sauver la Méditerranée.