Maya: découverte de l'un des plus grands réseaux de grottes immergées au monde (en images)

The Gran Acuifero Maya est un projet dédié à l'étude et à la préservation des eaux souterraines de la péninsule du Yucatan au Mexique. Ses plongeurs ont identifié pas moins de 346 km de grottes après des mois d'exploration. Non loin de la plage de Tulum, le groupe a découvert un ensemble souterrain baptisé Sac Actun et qui s'étale sur 263 km. Ce dernier est relié à Dos Ojos qui fait lui 83 km de long.

Guillermo de Anda, l'archéologue sous-marin et directeur du projet, dit que cette découverte exceptionnelle permettra de mieux comprendre le développement de cette région très riche culturellement et qui fut dominé par les Maya avant la conquête espagnole.

Lire aussi: Les scientifiques ont enfin compris ce qui a décimé les Aztèques

"Cela nous permet de percevoir avec davantage d'acuité de quelle façon les rituels et lieux de pèlerinage issus des civilisations préhispaniques ont émergé", a-t-il déclaré à Reuters. La péninsule du Yucatan est en effet parsemée de temples monumentaux du peuple Maya. Ceux-ci étant construits dans ou aux abords de villes qui tiraient leurs réserves d'eau d'un vaste réseau de gouffres en partie remplis d'une eau douce et cristalline qu'on appelle cénotes.

Les cénotes étaient souvent sacrés pour les Mayas et symbolisaient l'inframonde. Il n'était pas rare que l'on y place des offrandes ou qu'on y pratique des sacrifices. Plus de 10 000 cénotes existeraient dans la péninsule. De forme très variée, certains sont spectaculaires et plongent à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, d'autres sont totalement fermés et seulement accessibles par des échelles en bois. Enfin, certaines proposent une magnifique eau turquoise à 22 degrés toute l'année et forment de magnifiques piscines naturelles très appréciées des touristes.