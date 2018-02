Les bateaux plus polluants que les voitures

Lorsque l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) s'alarme des près de 500 000 décès prématurés par an provoqués par la pollution atmosphérique dans l'Union européenne (UE), les regards se tournent vers l'industrie et le trafic automobile. Oublié, le transport maritime dont les moteurs brûlent des fiouls lourds riches en soufre. Lors de la combustion, ce soufre se transforme en dioxyde de soufre, à l'origine de pluies acides ou d'affections respiratoires, et favorise la formation de particules fines.

...