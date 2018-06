Les baobabs millénaires meurent subitement

Une équipe de chercheurs a constaté que 9 des 13 plus vieux baobabs étaient morts lors des 12 dernières années. Quatre d'entre eux étaient même les plus grands d'Afrique. C'est ce qui ressort d'une étude publiée dans la revue scientifique Nature Plants. L'un des auteurs de l'étude, Adrian Patrut de l'Université Babe?-Bolyai en Roumanie, précise qu'ils sont face à un événement sans précédent, surtout par son ampleur. "Il est choquant et dramatique de voir de nos yeux la disparition de tant d'arbres millénaires".

