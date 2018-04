Le volcan Etna glisse lentement mais sûrement vers la Méditerranée

L'Etna, le plus haut volcan d'Europe situé en Sicile (Italie) glisse très lentement vers la Méditerranée, à un rythme constant de 14 millimètres par an, selon une étude publiée fin mars dans la revue Bulletin of Volcanology.