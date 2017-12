Le supervolcan de Yellowstone pourrait-il plonger le monde dans l'apocalypse ?

Yellowstone : ses terres sauvages, ses montagnes, ses forêts, ses animaux sauvages et son "Old Faithfull", un des geysers les plus impressionnants au monde. Une véritable carte postale. L'image idyllique du parc national américain est pourtant mise à mal par un supervolcan endormi. Découvert dans les années 1960, le supervolcan de Yellowstone a connu sa dernière grande éruption il y a 640 000 ans. La puissance de l'éruption a été estimée à 10 000 fois supérieure à celle du volcan islandais Eyjafjallajökull, en mars 2010. L'indice d'intensité volcanique, qui classe les éruptions en fonction de leur importance, sur une échelle de 1 à 8, a donné la note de 4 au volcan islandais, et la note maximale à celle de Yellowstone, considérée officiellement comme "apocalyptique".

