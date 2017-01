Le seuil d'information pour les particules fines dépassé

Depuis samedi soir, des concentrations élevées en particules fines (PM10) sont mesurées dans l'air ambiant et le seuil d'information de 50 µg/m³ est actuellement dépassé en Flandre et au nord du sillon Sambre et Meuse en Wallonie, annonce dimanche la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine).