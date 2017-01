Le run éco, quand la course à pied prend une dimension écologique

Un run = un déchet, de plus en plus de runners de par le monde ont pris cette bonne habitude lors de leur sortie. À l'origine de ce concept éco-responsable, on trouve le Nantais Nicolas Lemmonier. Il a lancé un groupe sur Facebook baptisé Run Eco Team. Son principe: mobiliser un maximum de fans de course à pied pour se dépenser tout en protégeant l'environnement