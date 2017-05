Le nombre d'insectes a baissé de 78% depuis 1989

Le club allemand a utilisé, pour sa recherche, la technique dite du "piège malaise". Ressemblant à une tente, tous les insectes qui s'y aventurent par hasard atterrissent dans une solution alcoolisée.

Alors qu'en 1989, de un à un kilo et demi d'insectes étaient ainsi attrapés dans les prés fleuris, seuls 300 grammes ont été capturés en 2013. La diversité s'est également amenuisée: en 1989, 143 espèces de syrphes (famille de mouches) étaient observées contre 104 en 2013.

Pour Wim Veraghtert de Natuurpunt, les changements dans l'utilisation des terres et la perte de l'habitat expliquent notamment cette baisse. "La qualité des habitats restants est aussi fortement mise sous pression par la masse d'azote qui atterrit sur nos terres ainsi que par les pesticides utilisés et dont l'impact exact reste difficile à établir. (...) En ajoutant le changement climatique, on obtient un cocktail mortel."

Les insectes remplissent divers rôles: pollinisateurs (indispensables pour la biodiversité), prédateurs pour d'autres insectes (comme les pucerons) ou encore proies pour de nombreux animaux.