Le Kenya, 8 mois après l'interdiction drastique des sacs en plastique

A Nairobi, au Kenya, l'utilisation, la fabrication et l'importation de sacs plastique décidée il y a un an et mise en application il y a 8 mois a eu des effets positifs directs sur la population. Les voies navigables sont plus propres, la chaîne alimentaire n'est plus contaminée avec des particules de plastique, et on ne voit plus ces "flying toilets", coutume locale qui consiste à enfermer ses excréments dans un sac plastique et de le déposer sur les toits de tôle des villes et villages. O voit également beaucoup moins de sacs accrochés dans les arbres ou polluant les bas-côtés des routes.

...