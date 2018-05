Le Gulf Stream est-il voué à disparaitre?

Les courants océaniques présents dans l'Atlantique, dont fait partie le fameux "Gulf Stream", contribuent à la régulation du climat à travers le monde. Or, leur circulation s'affaiblit, notamment à cause du réchauffement de la planète. Elle a d'ailleurs atteint son niveau le plus faible depuis 1.600 ans. Une tendance qui inquiète de plus en plus les chercheurs.

...