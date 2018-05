Le coton-tige, ce fléau

85% des déchets trouvés dans les mers et sur les plages du globe sont en plastique. La moitié de ce matériel est jetable. Et à la deuxième place, juste après les bouteilles, on retrouve le coton-tige. On estime que 5 milliards de cotons-tiges sont utilisés chaque année et l'on en retrouve plus d'un million de tonnes sur les plages et dans les égouts ... Les pays européens rejettent à eux seuls chaque année 100.000 tonnes de plastique en mer et 86 % des déchets plastiques sont des objets à usage unique. Pour nettoyer les plages européennes, on dépense 630 millions d'euros par an. Sur les 67 tonnes de déchets récupérés chaque année sur la côte belge, 95 % sont en plastique. Selon Le Soir, plusieurs communes ont même décidé d'interdire les objets en plastique jetables dans les bars, clubs et événements situés sur la plage.

...