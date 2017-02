La Wallonie recherche 10 communes pour tendre vers le zéro déchet

Carlo Di Antonio, ministre wallon de l'Environnement, lance aujourd'hui un appel à candidatures, invitant les communes wallonnes à s'investir pour la cause du zéro déchet. Déjà active sur ce plan, la Wallonie propose un projet de grande envergure, en s'inspirant du succès de la ville française de Roubaix, pionnière de la démarche. La ville a prouvé que la pratique pouvait s'appliquer à grande échelle, qu'elle n'était pas une utopie. Elle affirme d'ailleurs dans son bilan : "Cela démontre que réduire des déchets est à la portée de tout le monde. Certains sont même devenus de vrais ambassadeurs du zéro déchet."

La sélection

Le projet lancé par le ministre prévoit de sélectionner 10 lauréats motivés, déjà actifs dans cette thématique et engagés à mettre en place une démarche collective afin de réduire leur production de déchets vers un minimum. Ils bénéficieront d'un accompagnement expert apporté par Espace Environnement ASBL, le tout pendant 2 ans. Ils profiteront notamment, selon le ministre, d'activités de réseau organisées à leur attention et orientées "solutions". Pour les villes choisies, la collaboration avec l'ensemble des acteurs de leur territoire devra être de mise. En devenant partenaires, les communes devront mener l'expérience en mobilisant les citoyens, entreprises, commerces, écoles, et associations.

Un objectif ambitieux

Le projet s'inscrit dans le Plan wallon "Déchets-Ressources" et vise à réduire drastiquement la production de déchet par ménage s'élevant, selon RTBF, à environ 500kg chaque année. Si une grande partie est recyclée, le chiffre frôle tout de même les 145 kg par habitant. L'objectif est d'atteindre les 100kg de déchets résiduels en quelques années.

Le zéro déchet qui profite à tous

Selon la ville de Roubaix, "la commune de Capannori (en Toscane) a réduit de plus de 80% ses déchets résiduels. Elle a fait le pari ambitieux, d'ici 2020, d'alléger ses poubelles jusqu'à 10 kg de déchets résiduels par habitant par an ". Outre ce geste environnemental, le projet permet de faire aussi des économies. Béa Johnson, leader du mouvement "zéro déchet", a déjà fait part de nombreuses fois de cet avantage non négligeable. En 2015, elle révélait au Soir : "En achetant en vrac notre nourriture, nos boissons et tous les produits liquides : on ne gaspille plus. Et puis on économise le coût de l'emballage, lequel représente 15 % du prix d'un produit emballé. Aussi, on achète de qualité et d'occasion et on a remplacé les objets jetables par une alternative réutilisable. Cela s'est traduit par des économies cumulables à long terme. "

Les dossiers de candidature doivent être introduits au plus tard pour le 3 avril 2017. Les 10 lauréats seront proclamés le 21 avril, lors de la Fête du Développement Durable.