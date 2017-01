La question du changement climatique a-t-elle supplanté toutes les autres problématiques environnementales ?

A vous lire, on pourrait d'emblée vous croire climatosceptique. Doutez-vous du phénomène du changement climatique ?

Non. Mais il y a vingt ans, quand on parlait d'environnement dans les médias, l'opinion publique, les ministères ou les ONG, on évoquait la protection de la nature, la pollution de l'eau, de l'air, ou des sols et on parlait très peu du climat. A partir de la fin des années 1990, juste avant le protocole de Kyoto, le thème du réchauffement climatique est monté en puissance jusqu'à être considéré, aujourd'hui, comme le problème environnemental principal. Cela mériterait à tout le moins examen. Et cela pose question car le thème du réchauffement climatique écrase tous les autres, voire même les vampirise.

...