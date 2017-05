La pollution sonore est omniprésente, même dans les milieux sauvages protégés

Dans 63% des territoires naturels protégés des Etats-Unis, les bruits artificiels dus à l'activité humaine ont fait doubler le niveau du bruit de fond, révèle une étude. Certains endroits sont même devenus 10 fois plus bruyants.

Les chercheurs du National Park Service et de l'université d'Etat du Colorado ont examiné 492 sites protégés aux Etats-Unis. Ils ont constaté, à leur grande surprise, que la pollution sonore avait doublé dans près de 63% des zones protégées, et avait même été multipliée par 10 dans 21% d'entre elles. On a toujours pensé que plus la région était éloignée ou difficile à atteindre, moins elle était exposée au bruit. Pour les parcs nationaux en question, le niveau sonore a doublé dans 12% de ces zones. Les résultats de la recherche ont été publiés dans la revue scientifique Science.

Un impact dévastateur sur l'écosystème

La pollution sonore, allant du klaxon des voitures au bruit des machines, a un impact majeur sur la faune. Cela empêche la formation des couples et les animaux n'arrivent pas à entendre leurs ennemis. Le gazouillis d'un oiseau, qui porte normalement à 100 mètres, se voit limité à une surface inférieure à 10 mètres à cause de la multiplication par dix du bruit de fond.

Les plantes sont aussi affectées par le bruit, lorsque les herbivores et les rongeurs qui font disperser les plantes changent de comportement ou d'habitat à cause du bruit. De tels changements peuvent avoir un effet dévastateur sur l'écosystème.

Mais l'humain non plus ne tire aucun bénéfice de ce bruit. La marche dans la nature est réputée pour ses bienfaits sur la santé, comme l'amélioration de l'humeur et la réduction du stress, mais les bruits parasites peuvent annihiler ces avantages.

De nombreuses zones protégées des Etats-Unis prennent donc toutes les mesures possibles pour tenter d'atténuer les bruits, comme un service de navettes vers et depuis les aires de stationnement afin de limiter la pollution sonore due aux voitures.