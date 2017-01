"La pollution d'azote est trop élevée en mer du Nord"

"Cette haute concentration en azote stimule la croissance abondante d'algues qui peuvent être toxiques pour l'homme et pour la faune marine dans certains cas", souligne le député. "En plus de cela, il y a des indications que la mer du Nord perd de la productivité en raison du décalage entre le taux d'azote et le taux de phosphate."

Le taux de pollution général est en baisse depuis les années 1990, mais le taux actuel de 29,8 mol d'azote par litre demeure encore bien au-dessus de la limite européenne fixée à 15 mol par litre.

"A ce tempo, cela prendra encore plus d'un siècle avant que nous n'atteignions nos objectifs", constate M. Wollants. "Cela signifie que nous avons besoin de réaliser plus d'efforts, notamment dans le domaine du traitement des eaux et de l'agriculture."