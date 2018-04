L'exposition "Ocean Plastics Lab" inaugurée devant le Parlement européen

Les visiteurs pourront y découvrir où en est la recherche sur la pollution des océans, apprendre ce qu'est le gaspillage, connaître l'impact de celui-ci sur la faune et la flore des océans et finalement apprendre à contribuer eux-mêmes à endiguer le problème. Les initiateurs, dont le ministre allemand de l'Enseignement, espèrent ainsi sensibiliser les citoyens.

L'exposition propose différentes méthodes utilisées par les scientifiques du monde entier pour combattre le problème des déchets dans les mers et les océans. Les visiteurs pourront en savoir plus sur ces projets, réaliser des expériences et découvrir des initiatives scientifiques citoyennes.

"Toutes les heures, l'équivalent de 35 conteneurs maritimes remplis de plastique est rejeté dans les mers et les océans, soit huit milliards de kilos tous les ans. La science et la société doivent trouver ensemble des solutions", souligne l'Ocean Plastics Lab.

L'exposition, qui se tient à Bruxelles jusqu'au 19 avril, a été ouverte mardi par quelques parlementaires européens de l'intergroupe Searica. Elle a déjà voyagé à Turin et Paris. Elle prendra également ses quartiers au Canada, à l'occasion du sommet du G7 en juin, à Washington et Berlin.