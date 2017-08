L'arbrisme est un humanisme

Déjà tiré à 650 000 exemplaires en Allemagne et traduit dans 32 langues, La Vie secrète des arbres de Peter Wohlleben (Les Arènes) cartonne en France et en Belgique. Après l'avoir lu, vous ne considérerez plus jamais les arbres comme un élément du décor ou l'ancêtre d'une planche. Responsable d'une forêt communale à Hümmel (Eifel), Peter Wohlleben a certes appris des chercheurs de l'université d'Aix-la-Chapelle qui étudiaient son district. Sa sensibilité et son talent de vulgarisateur ont fait le reste. " Ces grands végétaux n'ont pas de cerveau, ils ne peuvent se déplacer que très lentement, leurs préoccupations sont sans rapport avec les nôtres et leur quotidien se déroule dans un ralenti extrême ". Et pourtant, on ne doute plus de leurs capacités cognitives ni de leur vie sensorielle.

...