Interdiction de pomper l'eau des voies non navigables dans le Limbourg

Malgré quelques petites averses jeudi, le temps reste extrêmement sec et chaud vendredi dans le Limbourg. Ce qui a également un effet sur les cours d'eau de la province. Une interdiction de pomper l'eau des voies non navigables a désormais été édictée après plusieurs mesures, telles que des restrictions sur l'eau du robinet.

"Le niveau des cours d'eau et des rivières diminue fortement et certains cours d'eau se dessèchent", a souligné le gouverneur Herman Reynders. "Cela implique à la fois des risques pour la santé et pour l'environnement."

Il est donc interdit de pomper l'eau de tous les cours d'eau non navigables du Limbourg, à l'exception d'une captation limitée pour abreuver le bétail qui se trouve encore dehors.

La situation des voies navigables est suivie de près.