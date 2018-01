Il neige au Sahara (en images)

Le désert du Sahara n'a pas échappé à la vague de froid qui a touché le nord de l'Afrique au début de cette année. Dans certains endroits la couche a atteint 7 centimètres avant de fondre sur les coups de 17 heures. On a pu apercevoir la neige notamment sur les dunes d'Aïn Sefra perchées à plus de 1000 mètres et qui se trouvent au nord du Sahara. Si cela peut à première vue paraître surprenant, les météorologues rappellent tout de même que ce phénomène est observable tous les 2 à 5 ans, et ce, même si les normales saisonnières pour un mois de janvier oscillent habituellement entre 6 et 12°C.