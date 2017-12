Harvey, Irma, ... en 2017, la fureur des ouragans

Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Porto-Rico, Saint-Christophe-et-Niévès, les îles Vierges britanniques, la République dominicaine, la Guadeloupe, la Martinique, Haïti, Cuba, les Bahamas, la Floride, le Texas, la Géorgie... D'août à octobre, dix ouragans se succèdent et ravagent les Caraïbes et le golfe du Mexique, faisant plus de 400 morts.