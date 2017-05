Floraison du "plus grand arum titan de Belgique" au jardin botanique de Gand

L'arum titan est surtout connu pour son odeur très forte et nauséabonde, d'après certains une "odeur de mort", censée attirer les insectes pour la pollinisation.

La floraison de la plante se déroule en deux phases. Les fleurs femelles (en dessous) s'ouvrent en premier, suivies à un ou deux jours d'intervalle par les fleurs mâles (au dessus), cette caractéristique évitant l'autofécondation.

Cette dernière semaine, l'arum titan n'a cessé de grimper et sa floraison est arrivée plus tard que prévu. "La plante mesure 246 centimètres et est dès lors le plus grand exemplaire jamais vu en Belgique", indique le jardin botanique de l'Université de Gand. Celui-ci est ouvert exceptionnellement ces mercredi et jeudi jusque 20h30 afin de permettre au grand public d'admirer la floraison. Il est également possible de la voir en livestream via le lien suivant: http://icto.ugent.be/nl/node/1591.