En Turquie, sauver les tortues des constructeurs et des bateaux (en images)

La plage d'Iztuzu, en Turquie, est une zone de nidification des tortues caouannes. Des bénévoles et des scientifiques y travaillent sans relâche pour protéger ces animaux, les soigner et favoriser leur conservation et leur réhabilitation. Les principales menaces auxquelles les tortues sont confrontées sont les hélices de bateaux, avaler ou s'emmêler dans des lignes de pêche et manger des bouts de plastiques qu'elles confondent avec des méduses.